Мэр Тегерана заявил о разрушениях в городской инфраструктуре в ходе протестов
В регионе
- 09 января, 2026
- 17:43
Массовые протесты в Тегеране привели к разрушениям в городской инфраструктуре.
Как передает Report, об этом заявил мэр Тегерана Алиреза Закани в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
По его словам, повреждены больницы, лечебные центры, банки, госучреждения.
Экстренные службы столицы устраняют последствия разрушений, отметил он.
Отметим, что антиправительственные протесты в Иране начались в конце прошлого года. Участники протестов выступают против экономической политики властей.
Ранее сообщалось о том, что в ходе протестов погибли не менее 46 человек.
