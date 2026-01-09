Мэр Тегерана заявил о разрушениях в городской инфраструктуре в ходе протестов

Массовые протесты в Тегеране привели к разрушениям в городской инфраструктуре.

Как передает Report, об этом заявил мэр Тегерана Алиреза Закани в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

По его словам, повреждены больницы, лечебные центры, банки, госучреждения.

Экстренные службы столицы устраняют последствия разрушений, отметил он.

Отметим, что антиправительственные протесты в Иране начались в конце прошлого года. Участники протестов выступают против экономической политики властей.

Ранее сообщалось о том, что в ходе протестов погибли не менее 46 человек.