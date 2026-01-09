İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:51
    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Tehran şəhərində kütləvi etiraz aksiyaları şəhər infrastrukturunda dağıntılara səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tehran meri Əlireza Zakani İran dövlət teleradio şirkətinin efirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xəstəxanalar, müalicə mərkəzləri, banklar və dövlət müəssisələri zərər görüb.

    Bildirilib ki, paytaxtın fövqəladə xidmətləri dağıntıları aradan qaldırır.

    Qeyd edək ki, İranda hökumət əleyhinə etiraz aksiyaları ötən ilin sonlarında başlayıb. Etirazçılar hakimiyyətin iqtisadi siyasətinə qarşı çıxırlar.

    Daha əvvəl etiraz aksiyaları zamanı ən azı 46 nəfərin həlak olduğu bildirilmişdi.

    İranda etirazlar Tehran dağıntılar
    Мэр Тегерана заявил о разрушениях в городской инфраструктуре в ходе протестов

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti