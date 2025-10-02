İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 00:00
    Qurban Qurbanov ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmür

    "Qarabağ" komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmür.

    "Report"un məlumatına görə, təcrübəli mütəxssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    O hər dövrün yaxşı baş məşqçiləri olduğunu söyləyib:

    "Ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmürəm. Soyuqqanlı olmağa çalışmalıyıq. Avropa planları başqadır. Klubların öz ideyaları var. Bu gün ağlımda belə fikir olsa, komandanın inamı, uğuru, sistemi pozulacaq. Hələlik Azərbaycanımızdayıq".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Danimarka təmsilçisi "Kopenhagen"i məğlub edib - 2:0.

    Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа на пост главного тренера

