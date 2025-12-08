Almaniya XİN rəhbəri Çinə səfər edəcək
- 08 dekabr, 2025
- 11:42
Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadefulun bu gün Çinə səfəri baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Almaniya XİN-in nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
Y.Vadefulun çinli həmkarı Van İ, ticarət naziri Van Ventao və digər rəsmlərlə görüşü baş tutacaq.
Çində keçiriləcək danışıqlar zamanı Çin və Avropa arasında iqtisadi əlaqələr və Ukrayna məsələsinin həlli ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.
Dekabrın 9-da Yohann Vadeful Quançjou cənubi istehsal mərkəzini ziyarət edəcək.
