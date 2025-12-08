İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Almaniya XİN rəhbəri Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:42
    Almaniya XİN rəhbəri Çinə səfər edəcək

    Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadefulun bu gün Çinə səfəri baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Almaniya XİN-in nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Y.Vadefulun çinli həmkarı Van İ, ticarət naziri Van Ventao və digər rəsmlərlə görüşü baş tutacaq.

    Çində keçiriləcək danışıqlar zamanı Çin və Avropa arasında iqtisadi əlaqələr və Ukrayna məsələsinin həlli ilə bağlı müzakirələr aparılacaq.

    Dekabrın 9-da Yohann Vadeful Quançjou cənubi istehsal mərkəzini ziyarət edəcək.

    Almaniya Çin
    Глава МИД Германии совершит визит в Китай

    Son xəbərlər

    12:34

    Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:32

    Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıb

    Biznes
    12:26

    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"

    Biznes
    12:20

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    12:18

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    12:17

    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır

    Region
    12:17

    Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Tədris dilindən asılı olmayaraq, "Azərbaycan tarixi" fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:15

    Baş nazir: Tailand Kamboca ilə sərhəddəki toqquşmaların təşəbbüskarı olmayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti