Глава МИД Германии совершит визит в Китай

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль cегодня совершит визит в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии.

Вадефуль проведет встречи с вице-президентом КНР (зампредседателем) Хань Чженом, главой МИД Ван И и министром коммерции (торговли) Ван Вэньтао и другими.

В ходе переговоров в Пекине будут обсуждены экономические отношения между КНР и Европой, а также украинское урегулирование.

Во вторник, 9 декабря, Вадефуль посетит южный производственный центр Гуанчжоу.

На своей странице в соцсети Х глава МИД Германии написал о том, что ФРГ придает большое значение к сотрудничеству с КНР.

"Канцлер Германии (Фридрих Мерц - ред.) также планирует в ближайшее время посетить Пекин. Мы заинтересованы в честном обмене мнениями по вопросам экономики и безопасности", - отметил он.