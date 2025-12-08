Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 08 декабря, 2025
    • 11:14
    Глава МИД Германии совершит визит в Китай

    Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль cегодня совершит визит в Китай.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Германии.

    Вадефуль проведет встречи с вице-президентом КНР (зампредседателем) Хань Чженом, главой МИД Ван И и министром коммерции (торговли) Ван Вэньтао и другими.

    В ходе переговоров в Пекине будут обсуждены экономические отношения между КНР и Европой, а также украинское урегулирование.

    Во вторник, 9 декабря, Вадефуль посетит южный производственный центр Гуанчжоу.

    На своей странице в соцсети Х глава МИД Германии написал о том, что ФРГ придает большое значение к сотрудничеству с КНР.

    "Канцлер Германии (Фридрих Мерц - ред.) также планирует в ближайшее время посетить Пекин. Мы заинтересованы в честном обмене мнениями по вопросам экономики и безопасности", - отметил он.

