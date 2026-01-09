Суд в Ереване продлил на три месяца арест оппозиционным блогерам

Суд в Ереване продлил арест на три месяца оппозиционным блогерам, авторам подкаста "Имнемними" Вазгену Сагателяну и Нареку Самсоняну.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Судья тем самым удовлетворил ходатайство прокурора, заявившего, что, помимо прочего, Сагателян – гражданин России, и соответственно, "может предпринять попытку покинуть Армению".

Другой блогер - Самсонян, услышав решение суда, объявил бессрочную голодовку в знак протеста.

Напомним, что 13 ноября ведущих подкаста "Имнемними" задержали по обвинению в "хулиганстве". Официальным основанием для инициирования дела стали оскорбления в адрес спикера парламента Алена Симоняна. Обыски прошли в редакции издания "Антифейк", учредителем которого является Самсонян. Оперативники изъяли всю технику.