В Армении на два месяца арестовали двух оппозиционных блогеров

Оппозиционные деятели, соавторы и ведущие программы "Имнемними" Нарек Самсонян и Вазген Сагателян, критиковавшие власть и премьер-министра Никола Пашиняна, решением суда арестованы на два месяца.

Как передает Report, об этом сообщили их адвокаты в Facebook.

Адвокат Сагателяна Арсен Бабаян сообщил, что "суд под председательством Романа Смбатяна удовлетворил ходатайство следователя и избрал Вазгену Сагателяну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде в установленном порядке".

Аналогичную меру пресечения получил Самсонян, отметил его адвокат Рубен Меликян: "Суд принял решение заключить Нарека Самсоняна под арест на два месяца. Как я понимаю, аналогичная мера избрана в отношении Вазгена Сагателяна. Ничего неожиданного в решении суда не было".

Рано утром 13 ноября правоохранители провели обыски в домах блогеров, после чего их задержали по обвинению в хулиганстве на основании заявления спикера армянского парламента Алена Симоняна.