В Азербайджане будут использовать единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки"

В Азербайджане будет использоваться единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, что ранее в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "потерявшие родителей" и "лишенные родительской опеки" определялись как разные категории.