В Азербайджане будут использовать единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки"
Внутренняя политика
- 09 января, 2026
- 16:29
В Азербайджане будет использоваться единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательство.
Напомним, что ранее в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "потерявшие родителей" и "лишенные родительской опеки" определялись как разные категории.
