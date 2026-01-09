Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Азербайджане будут использовать единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки"

    Внутренняя политика
    • 09 января, 2026
    • 16:29
    В Азербайджане будет использоваться единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательство.

    Напомним, что ранее в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "потерявшие родителей" и "лишенные родительской опеки" определялись как разные категории.

    соцзащита законодательство дети, лишенные опеки
    Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq vahid anlayışından istifadə olunacaq

