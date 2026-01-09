Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq vahid anlayışından istifadə olunacaq
Daxili siyasət
- 09 yanvar, 2026
- 15:58
Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq vahid anlayışından istifadə olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləməsi ilə mümkün olub.
Xatırladaq ki, "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" qanunda əvvəllər valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq anlayışları fərqli kateqoriyalar kimi müəyyən edilmişdi.
