В Архангельске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
В регионе
- 09 января, 2026
- 16:24
Прилетевший из Санкт-Петербурга самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время приземления в аэропорту в Архангельске.
Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.
Пассажиров благополучно высадили из салона воздушного судна, никто не пострадал.
По данным СМИ, следующий рейс, который должен был приземлиться в Архангельске, перенаправили на запасной аэродром в Мурманске.
