    В Архангельске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

    • 09 января, 2026
    • 16:24
    В Архангельске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

    Прилетевший из Санкт-Петербурга самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время приземления в аэропорту в Архангельске.

    Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

    Пассажиров благополучно высадили из салона воздушного судна, никто не пострадал.

    По данным СМИ, следующий рейс, который должен был приземлиться в Архангельске, перенаправили на запасной аэродром в Мурманске.

