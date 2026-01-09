В Архангельске самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Прилетевший из Санкт-Петербурга самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время приземления в аэропорту в Архангельске.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Пассажиров благополучно высадили из салона воздушного судна, никто не пострадал.

По данным СМИ, следующий рейс, который должен был приземлиться в Архангельске, перенаправили на запасной аэродром в Мурманске.