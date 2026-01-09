MEDİA призывает к защите азербайджанского языка в цифровой среде

В онлайн-медиа наблюдаются проблемы с использованием азербайджанского языка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Натиг Мамедли на расширенном заседании Комиссии по азербайджанскому языку Совета прессы.

По его словам, просветительские мероприятия, направленные на развитие азербайджанского языка, должны проводиться на постоянной основе.

"Азербайджанская журналистика прошла долгий и трудный путь становления. Если наша цель – просвещение, то мы должны постоянно работать над этим. Если нам понадобится какой-нибудь спортсмен, мы можем пригласить его из-за границы. Однако мы не можем пригласить из другой страны человека, хорошо говорящего на азербайджанском языке. В медиа необходимо уделять больше внимания практическим аспектам", - сказал он.

Особое внимание Мамедли уделил принципиальным различиям между форматами традиционных и цифровых медиа: "Материалы в онлайн-медиа и газетные статьи отличаются друг от друга. Каким стандартам должен соответствовать язык онлайн-медиа? Над этим необходимо серьезно работать".