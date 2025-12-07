Göygöldə avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var
Hadisə
- 07 dekabr, 2025
- 21:57
Göygöl rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Göygöl-Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, "NİVA" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1983-cü il təvəllüdlü Kaplanov Vəhəddin Fikrət oğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Qəza nəticəsində daha 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
