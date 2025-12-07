İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Göygöldə avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    • 07 dekabr, 2025
    • 21:57
    Göygöldə avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var

    Göygöl rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Göygöl-Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, "NİVA" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1983-cü il təvəllüdlü Kaplanov Vəhəddin Fikrət oğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Qəza nəticəsində daha 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

