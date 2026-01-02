İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 22:20
    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

    "SpaceX"in qurucusu İlon Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əbukar Dahir Osmanın həbs olunmasına çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "X"də paylaşım edib.

    Mask diplomatın ABŞ-də maliyyə fırıldaqçılığında güman olunan iştirakı ilə bağlı iddiaları şərh edib.

    "Onu həbs edin", - Mask Osmanın əvvəllər Amerikanın vergi ödəyiciləri tərəfindən maliyyələşdirilən və "Medicaid" fırıldaqçılığında təqsirkar bilinən səhiyyə şirkətinə sahib olduğunu iddia edən paylaşımda yazıb.

    Paylaşımda diplomatın hökumətin "Medicaid" məsələləri üzrə ofisində nəzarətçi işlədiyi iddia edilib.

    İlon Mask Somali Həbs
    Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

    Son xəbərlər

    23:00

    Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:53

    BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:35

    Meksikada zəlzələ nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:34

    "Le Parisien": Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:20

    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:56

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    21:43

    Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti