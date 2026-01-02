Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 22:20
"SpaceX"in qurucusu İlon Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əbukar Dahir Osmanın həbs olunmasına çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "X"də paylaşım edib.
Mask diplomatın ABŞ-də maliyyə fırıldaqçılığında güman olunan iştirakı ilə bağlı iddiaları şərh edib.
"Onu həbs edin", - Mask Osmanın əvvəllər Amerikanın vergi ödəyiciləri tərəfindən maliyyələşdirilən və "Medicaid" fırıldaqçılığında təqsirkar bilinən səhiyyə şirkətinə sahib olduğunu iddia edən paylaşımda yazıb.
Paylaşımda diplomatın hökumətin "Medicaid" məsələləri üzrə ofisində nəzarətçi işlədiyi iddia edilib.
Son xəbərlər
23:00
Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:53
BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyibDigər ölkələr
22:35
Meksikada zəlzələ nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:34
"Le Parisien": Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıbDigər ölkələr
22:20
Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıbDigər ölkələr
22:09
Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötübRegion
22:01
Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçiribDigər ölkələr
21:56
"Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyirFutbol
21:43