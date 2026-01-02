Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

    Другие страны
    02 января, 2026
    21:45
    Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

    Основатель SpaceX Илон Маск призвал к аресту постоянного представителя Сомали при ООН Абукара Дахира Османа.

    Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал в X, комментируя утверждения о предполагаемой причастности дипломата к финансовым махинациям в США.

    "Арестуйте его", - написал Маск под публикацией, в которой утверждалось, что Осман ранее владел медицинской компанией, финансируемой американскими налогоплательщиками, которая была признана виновной в мошенничестве с программой Medicaid. Также в публикации говорилось, что дипломат работал надзирателем в правительственном офисе по вопросам Medicaid.

    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

