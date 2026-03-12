Американский эксперт включил Ильхама Алиева в список самых влиятельных мировых лидеров
- 12 марта, 2026
- 23:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вошел в число 15 самых влиятельных мировых лидеров.
Как сообщает издание Report, об этом заявил ведущий американский эксперт по национальной безопасности Джеймс Джей Карафано на своей странице в соцсети Х.
22:33