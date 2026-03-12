Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Американский эксперт включил Ильхама Алиева в список самых влиятельных мировых лидеров

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 23:33
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев вошел в число 15 самых влиятельных мировых лидеров.

    Как сообщает издание Report, об этом заявил ведущий американский эксперт по национальной безопасности Джеймс Джей Карафано на своей странице в соцсети Х.

    Amerikalı ekspert İlham Əliyevi dünyanın ən nüfuzlu liderlərinin siyahısına əlavə edib
