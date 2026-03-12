Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре
- 12 марта, 2026
- 23:29
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.
Как сообщает Report, об этом А.Гулиев написал в своем аккаунте в соцсети Х.
В ходе встречи обсуждался процесс подготовки к Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку в мае этого года.
"Был отмечен высокий международный интерес к предстоящему мероприятию. На сегодняшний день для участия в нем зарегистрировались около 15 000 человек", - сказал он.
А.Гулиев добавил, что стороны обсудили основные вопросы, связанные с организацией форума и предстоящими этапами подготовки:
"Мы уверены, что WUF13 станет важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов, связанных с устойчивым развитием городов и жилищной политикой.
В то же время мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и УН-Хабитат, включая совместные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре".
🇦🇿🇺🇳 Today we had a productive meeting with the Executive Director of the UN Human Settlements Programme (@UNHABITAT), Ms. Anacláudia Rossbach (@AnacludiaRossb1) to discuss the preparations for the @WUF13Azerbaijan that will be held in #Baku2026 this May.— Anar Guliyev (@_anar_guliyev) March 12, 2026
Significant… pic.twitter.com/ZYRtFayADg