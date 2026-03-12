Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.

Как сообщает Report, об этом А.Гулиев написал в своем аккаунте в соцсети Х.

В ходе встречи обсуждался процесс подготовки к Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку в мае этого года.

"Был отмечен высокий международный интерес к предстоящему мероприятию. На сегодняшний день для участия в нем зарегистрировались около 15 000 человек", - сказал он.

А.Гулиев добавил, что стороны обсудили основные вопросы, связанные с организацией форума и предстоящими этапами подготовки:

"Мы уверены, что WUF13 станет важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов, связанных с устойчивым развитием городов и жилищной политикой.

В то же время мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и УН-Хабитат, включая совместные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре".