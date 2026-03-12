Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Инфраструктура
    • 12 марта, 2026
    • 23:29
    Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.

    Как сообщает Report, об этом А.Гулиев написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    В ходе встречи обсуждался процесс подготовки к Всемирному форуму городов (WUF13), который состоится в Баку в мае этого года.

    "Был отмечен высокий международный интерес к предстоящему мероприятию. На сегодняшний день для участия в нем зарегистрировались около 15 000 человек", - сказал он.

    А.Гулиев добавил, что стороны обсудили основные вопросы, связанные с организацией форума и предстоящими этапами подготовки:

    "Мы уверены, что WUF13 станет важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов, связанных с устойчивым развитием городов и жилищной политикой.

    В то же время мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и УН-Хабитат, включая совместные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре".

    Всемирный форум городов (WUF13) Анар Гулиев Госкомитет по градостроительству и архитектуре Организация Объединённых Наций (ООН) совместные проекты Анаклаудия Россбах
    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:33

    Американский эксперт включил Ильхама Алиева в список самых влиятельных мировых лидеров

    Внешняя политика
    23:29

    Азербайджан и ООН обсудили совместные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Инфраструктура
    23:20

    Глава МИД Швейцарии поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

    Внешняя политика
    23:16

    США и их союзники вступили в противостояние с Россией и Китаем на заседании Совбеза ООН

    Другие страны
    23:05

    Б.Мурадова: Группа предпринимательниц из разных стран скоро посетит Азербайджан

    Бизнес
    22:51

    AP: Напавшего на синагогу в Мичигане застрелили сотрудники охраны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:43

    Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира

    Другие страны
    22:43

    В ООН представлены достижения Азербайджана в сферах защиты прав женщин и цифровизации

    Внешняя политика
    22:33

    Женщина-борец Гюнай Гурбанова завоевала золото ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей