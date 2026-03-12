İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 12 mart, 2026
    • 22:56
    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) icraçı direktoru xanım Anaklaudia Rossbax ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Anar Quliyev bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    Görüş zamanı may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13Azerbaijan) hazırlıq prosesi müzakirə edilib.

    "Qeyd olundu ki, qarşıdan gələn tədbirə beynəlxalq maraq yüksəkdir və bugünədək artıq 15 000-ə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib" , - o bildirib və əlavə edib ki, forumun təşkilinə dair əsas məsələlər, hazırlıq çərçivəsində qarşıda duran addımlardan bəhs olunub:

    "Əminik ki, WUF13 dayanıqlı şəhər inkişafı və mənzil siyasəti ilə bağlı qlobal çağırışların müzakirəsi üçün mühüm beynəlxalq platforma olacaq.

    Eyni zamanda, Azərbaycan ilə UNHabitat arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən birgə layihələr barədə fikir mübadiləsi apardıq".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Anar Quliyev Anaklaudia Rossbax

    Son xəbərlər

    23:11

    İsveçrənin xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    23:02

    ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:56

    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:44

    Xarici sahibkar qadınlar Azərbaycana səfər edəcəklər

    Biznes
    22:40

    Mirzoyan isveçrəli həmkarı ilə Yaxın Şərqi müzakirə ediblər

    Region
    22:34

    "İnter Mayami" Bernardu Silvanı transfer etmək istəyir

    Futbol
    22:30
    Foto

    Naxçıvanın 40 milyon manatdan çox büdcə qalığı açıqlanıb

    Maliyyə
    22:22
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın qadın hüquqları və rəqəmsal inkişafı sahəsində nailiyyətləri təqdim edilib

    Xarici siyasət
    22:21

    NATO Avropadakı HHM sistemlərinin bir hissəsini Yaxın Şərqə köçürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti