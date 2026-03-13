Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFE

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии страны в программе военных кредитов Евросоюза SAFE.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVP Info.

"Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности", - сказал польский президент.

Навроцкий отметил, что такой кредит стал бы бременем для будущих поколений поляков.

До этого министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. В настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тыс. человек.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы "Безопасность для Европы", организованного для наращивания производства оружия. На это член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Европа должна прекратить политику перевооружения, поскольку в конечном счете это приведет к ядерной войне.

Ранее в ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону.