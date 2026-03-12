Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    12 марта, 2026
    23:44
    Бессент: ВМС США могут сопровождать суда в Ормузском проливе в составе международной коалиции

    Военно-морские силы США, возможно, в составе международной коалиции, будут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это будет возможно с военной точки зрения.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Sky News.

    "Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, в составе международной коалиции, начнут сопровождать суда", - сказал Бессент.

    По его словам, план по сопровождению кораблей будет реализован, как только США получат "полный контроль над воздушным пространством, и когда возможности Ирана по восстановлению ракетного вооружения будут полностью подорваны".

    Напомним, удары США и Израиля по Ирану и последовавший за ними ответ Тегерана обострили региональную напряженность и парализовали судоходство в Ормузском проливе, нарушив жизненно важные потоки нефти и газа на Ближнем Востоке и приведя к росту цен на энергоносители.

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), повышая ставки для мировой экономики, заявляет, что заблокирует поставки нефти из Персидского залива, если атаки США и Израиля не прекратятся.

    "На самом деле, сейчас здесь проходят танкеры, иранские танкеры, и, насколько я понимаю, некоторые танкеры под китайским флагом тоже прошли. Так что мы знаем, что они не минировали пролив", - сказал Бессент.

    Лента новостей