    В Гёйгёльском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    • 07 декабря, 2025
    • 22:32
    В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомобильной трассе Гёйгёль–Тоганалы–Кельбаджар.

    По предварительным данным, автомобиль марки NIVA опрокинулся. В результате происшествия Вагаддин Фикрет оглу Капланов (1983 г.р.) от полученных травм погиб на месте.

    Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

    В Гёйгёльском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие

