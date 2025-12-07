В Гёйгёльском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомобильной трассе Гёйгёль–Тоганалы–Кельбаджар.

По предварительным данным, автомобиль марки NIVA опрокинулся. В результате происшествия Вагаддин Фикрет оглу Капланов (1983 г.р.) от полученных травм погиб на месте.

Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ведется расследование.