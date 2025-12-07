В Гёйгёльском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
- 07 декабря, 2025
- 22:32
В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомобильной трассе Гёйгёль–Тоганалы–Кельбаджар.
По предварительным данным, автомобиль марки NIVA опрокинулся. В результате происшествия Вагаддин Фикрет оглу Капланов (1983 г.р.) от полученных травм погиб на месте.
Еще трое человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
Последние новости
23:13
В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясениеДругие страны
22:50
Axios: Уиткофф организует секретную встречу между Израилем и КатаромДругие страны
22:49
ECOWAS не исключило использования силы в Бенине для защиты гражданского строяДругие страны
22:32
В Гёйгёльском районе произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшиеПроисшествия
22:17
FT: ЕС может навсегда заморозить российские активыДругие страны
21:50
Фото
Во второй день Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларацияВнешняя политика
21:31
Euronews: Тюркоязычные страны ищут совместный подход к борьбе с фейковыми новостямиВнешняя политика
21:17
При распылении перцового газа во время ограбления в Хитроу пострадал 21 человекДругие страны
20:47