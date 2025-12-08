Bakıda 7 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr saxlanılıb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 11:46
Bakıda 7 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Binəqədi rayonunda bir nəfərə məxsus 7000 manat dəyərində moped oğurlamaqda şübhəli bilinən iki nəfər yeniyetmə də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Yasamal rayonu ərazisində isə yaşayış binalarının liftlərindən ayrı-ayrı vaxtlarda oğurluqlar edilməsi barədə polisə məlumatlar daxil olub. Yasamal RPİ 29-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər oğurluq və narkotiklə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Z.Nəsirov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:35
İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:34
Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdirDaxili siyasət
12:32
Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıbBiznes
12:26
Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"Biznes
12:20
Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədirElm və təhsil
12:18
"Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edibİnfrastruktur
12:17
Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdırRegion
12:17
Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilərXarici siyasət
12:16