    Bakıda 7 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:46
    Bakıda 7 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr saxlanılıb

    Bakıda 7 min manatlıq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən yeniyetmələr tutulub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Binəqədi rayonunda bir nəfərə məxsus 7000 manat dəyərində moped oğurlamaqda şübhəli bilinən iki nəfər yeniyetmə də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Yasamal rayonu ərazisində isə yaşayış binalarının liftlərindən ayrı-ayrı vaxtlarda oğurluqlar edilməsi barədə polisə məlumatlar daxil olub. Yasamal RPİ 29-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər oğurluq və narkotiklə əlaqəli cinayətə görə məhkum olunmuş Z.Nəsirov müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    Yeniyetmə oğurluq DİN

