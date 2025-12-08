Hökməli–Qobu yolunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 12:10
Hökməli–Qobu yolunda baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin sayı artıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza zamanı yük maşını ilə toqquşan "Toyota Prius" markalı nəqliyyat vasitəsində olan qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanəyə aparılarkən yolda həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Hökməli–Qobu yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yük avtomobili minik avtomobili ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində minik avromobilinin sürücüsü Zaur Əliyev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
