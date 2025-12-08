İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Hökməli–Qobu yolunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:10
    Hökməli–Qobu yolunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Hökməli–Qobu yolunda baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsində ölənlərin sayı artıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza zamanı yük maşını ilə toqquşan "Toyota Prius" markalı nəqliyyat vasitəsində olan qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanəyə aparılarkən yolda həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Hökməli–Qobu yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı yük avtomobili minik avtomobili ilə toqquşub.

    Qəza nəticəsində minik avromobilinin sürücüsü Zaur Əliyev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    hökməli Qəza Hadisə

    Son xəbərlər

    12:35

    İrandan Azərbaycana 8 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:34

    Professor: Azərbaycanda da süni intellekt əsaslı tərcümə alqoritmlərinin hazırlanması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:32

    Azərbaycan qeyri-ənənəvi məhsulların ixracına başlayıb

    Biznes
    12:26

    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"

    Biznes
    12:20

    Dilçilik İnstitutunun direktoru: Azərbaycan dilində rəsmi üslub bərbad gündədir

    Elm və təhsil
    12:18

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 11 ayda 350 blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    12:17

    Baş katib: Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır

    Region
    12:17

    Nazir: Azərbaycandan Şimali Kiprə investisiya qoyacaq qadınlara bizim qadınlarda olan imtiyazlar verilə bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Tədris dilindən asılı olmayaraq, "Azərbaycan tarixi" fənni 6-cı sinifdən etibarən Azərbaycan dilində keçiriləcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti