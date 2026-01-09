İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Avant Group" MMC-də strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi gedir

    Biznes
    • 09 yanvar, 2026
    • 18:09
    Avant Group MMC-də strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi gedir

    "Avant" şirkətlər qrupu davamlı inkişaf strategiyası çərçivəsində daxili strukturlaşma və korporativ idarəetmənin optimallaşdırılması istiqamətində növbəti mərhələyə qədəm qoyur. Bu çərçivədə tikinti şirkəti olmayan "Avant Group" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ləğvi ilə bağlı hüquqi prosedurlara başlanılıb. "Avant Group" MMC-nin strukturu şirkətlər qrupuna daxil olan "Avant Construction" MMC ilə birləşdirilib.

    Qeyd etmək vacibdir ki, bu qərar fəaliyyətin dayandırılması və ya biznesin bağlanması ilə bağlı deyil və qrup daxilində idarəetmənin daha çevik, şəffaf və səmərəli qurulması məqsədi daşıyır. Sözügedən ləğv prosesi texniki-hüquqi xarakterlidir və yenidən strukturlaşma strategiyasının tərkib hissəsidir.

    Eyni zamanda bildiririk ki, "Avant Construction" MMC, "Avant Luxe" MTK, "Avant Group" MTK, "Avant Green" MTK və şirkətlər qrupuna daxil olan digər hüquqi şəxslər öz fəaliyyətlərini tam həcmdə və fasiləsiz şəkildə davam etdirir. Mövcud layihələr, öhdəliklər, tərəfdaşlıq münasibətləri və müştərilərlə iş rejimi dəyişməz qalır.

    Bu addım nəticəsində idarəetmə mexanizmləri daha da təkmilləşdiriləcək, qərarvermə prosesləri sürətlənəcək, korporativ məsuliyyət və nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcəkdir.

    "Avant" şirkətlər qrupu bazarda etibarlı mövqeyini qoruyaraq, uzunmüddətli inkişaf və şəffaf idarəetmə prinsiplərinə sadiqliyini davam etdirir.

    İctimaiyyətə və tərəfdaşlarımıza göstərdikləri etimada görə təşəkkür edirik.

    "Avant" şirkətlər qrupu

