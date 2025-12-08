Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно информации, 8 декабря около 09:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о ДТП на дороге в Гобу.

Бригада скорой помощи констатировала смерть двух мужчин до приезда врача, а также смерть одной женщины по пути в больницу.

По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.