Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек
Происшествия
- 08 декабря, 2025
- 14:55
Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.
Согласно информации, 8 декабря около 09:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о ДТП на дороге в Гобу.
Бригада скорой помощи констатировала смерть двух мужчин до приезда врача, а также смерть одной женщины по пути в больницу.
По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.
