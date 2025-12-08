Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 14:55
    Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек

    Число погибших в ДТП на дороге Хокмели–Гобу достигло 3 человек.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

    Согласно информации, 8 декабря около 09:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о ДТП на дороге в Гобу.

    Бригада скорой помощи констатировала смерть двух мужчин до приезда врача, а также смерть одной женщины по пути в больницу.

    По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с легковым автомобилем.

    ДТП столкновение автомобилей смерть
    Фото
    Видео
    Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB-2
    Elvis

    Последние новости

    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:29

    В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"

    Бизнес
    15:29

    ГТК приступил к внедрению системы ARAS Pro

    Бизнес
    15:21

    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Бизнес
    15:16

    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Другие страны
    15:15

    СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

    Другие страны
    15:12

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    Лента новостей