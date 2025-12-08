İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib
Mədəniyyət siyasəti
- 08 dekabr, 2025
- 11:34
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovun 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:
"Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov 1-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilsin".
