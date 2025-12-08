Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени
Kультурная политика
- 08 декабря, 2025
- 11:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении Т.А.Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени".
Как передает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры наградить Тофига Ахмед Ага оглу Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени".
