Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь Социальная защита

ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев Финансы

Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев Финансы

Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3% Финансы

"YAŞAT" по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны Внутренняя политика