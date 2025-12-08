Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

    Kультурная политика
    • 08 декабря, 2025
    • 11:38
    Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом Эмек 1-й степени

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении Т.А.Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени".

    Как передает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры наградить Тофига Ахмед Ага оглу Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени".

    Ильхам Алиев распоряжение Тофиг Бакиханов орден "Эмек"
    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib
    Elvis

    Последние новости

    11:48
    Фото

    Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

    Внешняя политика
    11:48

    YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь

    Социальная защита
    11:47

    ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

    Финансы
    11:44

    Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

    Финансы
    11:43

    Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3%

    Финансы
    11:40

    Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%

    Финансы
    11:38

    Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

    Kультурная политика
    11:36

    "YAŞAT" по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны

    Внутренняя политика
    11:32

    Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей