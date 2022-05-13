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Гурбан Гурбанов завоевал с "Карабахом" 250-ю победу

Гурбан Гурбанов завоевал с "Карабахом" 250-ю победу Команда "Карабах" под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова завоевала 250-ю победу в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
13 мая 2022 г. 11:15
Гурбан Гурбанов завоевал с Карабахом 250-ю победу

Команда "Карабах" под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова завоевала 250-ю победу в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло на игре с "Сумгайытом", отложенной с XVI тура. Агдамский клуб одержал победу со счетом 5:0.

Гурбанов, руководящий "Карабахом" с лета 2008 года, вывел команду на 416 игр на чемпионатах. Из них в 250 команда выиграла, в 105 сыграла вничью и в 61 потерпела поражение.

Отметим, что среди главных тренеров Гурбан Гурбанов является рекордсменом чемпионатов страны по числу побед как с одной командой, так и по числу побед в целом.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov "Qarabağ"la 250-ci qələbəsini qazanıb

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