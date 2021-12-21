О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гурбан Гурбанов: Мы в поисках нового вратаря

Гурбан Гурбанов: Мы в поисках нового вратаря "Мы в поисках нового вратаря, принимать поспешное решение нелегко. Мы максимально ускоряем нашу работу, попытаемся в ближайшие дни достичь результатов".
Футбол
21 декабря 2021 г. 17:41
Гурбан Гурбанов: Мы в поисках нового вратаря

"Мы в поисках нового вратаря, принимать поспешное решение нелегко. Мы максимально ускоряем нашу работу, попытаемся в ближайшие дни достичь результатов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, касаясь вопросов трансфера.

49-летний специалист также коснулся перехода из украинского клуба "Минай" в "Карабах" члена сборной Азербайджана по футболу Рустама Ахмедзаде: "У нас с самого начала была такая мысль. Он привлек мое внимание после того, как его пригласили в сборную. Я следил за его игрой и в украинской Премьер-лиге, и в сборной. Увидев его потенциал, пригласил в команду".

Комментируя введение со следующего года в Азербайджане системы VAR, главный тренер сказал, что это пойдет на пользу отечественному футболу: "Но могут быть и некоторые проблемы. Мы увидим это в будущем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Yeni qapıçı axtarışındayıq"

Экслюзивные новости

Вице-президент BP: Шахдениз за 25 лет оправдал все ожидания
Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания
21 декабря 2021 г. 15:31
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
21 декабря 2021 г. 14:50
Вице-президент BP : Шахдениз открыл новую главу в истории Азербайджана
Вице-президент BP : "Шахдениз" открыл новую главу в истории Азербайджана
21 декабря 2021 г. 13:27
Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию
Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию
21 декабря 2021 г. 13:17
Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии
Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии
21 декабря 2021 г. 13:16
Азеркосмос готовится к реализации новых проектов
"Азеркосмос" готовится к реализации новых проектов
20 декабря 2021 г. 17:29
Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ
Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ
20 декабря 2021 г. 17:28
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
20 декабря 2021 г. 15:19
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi