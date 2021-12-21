Гурбан Гурбанов: Мы в поисках нового вратаря

"Мы в поисках нового вратаря, принимать поспешное решение нелегко. Мы максимально ускоряем нашу работу, попытаемся в ближайшие дни достичь результатов".

"Мы в поисках нового вратаря, принимать поспешное решение нелегко. Мы максимально ускоряем нашу работу, попытаемся в ближайшие дни достичь результатов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, касаясь вопросов трансфера.

49-летний специалист также коснулся перехода из украинского клуба "Минай" в "Карабах" члена сборной Азербайджана по футболу Рустама Ахмедзаде: "У нас с самого начала была такая мысль. Он привлек мое внимание после того, как его пригласили в сборную. Я следил за его игрой и в украинской Премьер-лиге, и в сборной. Увидев его потенциал, пригласил в команду".

Комментируя введение со следующего года в Азербайджане системы VAR, главный тренер сказал, что это пойдет на пользу отечественному футболу: "Но могут быть и некоторые проблемы. Мы увидим это в будущем".