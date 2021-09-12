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Гурбан Гурбанов: Футболисты сыграли лучше, чем ожидал

Гурбан Гурбанов: Футболисты сыграли лучше, чем ожидал "Давно не играли при таком большом скопление болельщиков. Думаю, интересную игру увидели. На поле был настоящий футбол. Сыграли лучше, чем ожидал".
Футбол
12 сентября 2021 г. 22:57
Гурбан Гурбанов: Футболисты сыграли лучше, чем ожидал
Гурбан Гурбанов

"Давно не играли при таком большом скопление болельщиков. Думаю, интересную игру увидели. На поле был настоящий футбол. Сыграли лучше, чем ожидал".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы в матче 3-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским "Нефтчи" (2:1).

"После паузы в чемпионате всегда сложно собраться, выявляются недостатки. Все равно усталость присутствовала. К тому же, поле было тяжелым. Это нормально, что соперник создал несколько опасных моментов, они проигрывали и рисковали. Мы провели несколько опасных контратак", - отметил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Futbolçular düşündüyümdən daha yaxşı oynadılar"

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