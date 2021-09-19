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Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм" "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
19 сентября 2021 г. 19:22
Гол Роналду помог Манчестер Юнайтед обыграть Вест Хэм

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, перед стартовым свистком футболисты и болельщики аплодисментами почтили память умершего в воскресенье чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза.

Счет открыл полузащитник хозяев Саид Бенрахма (30-я минута), у "Манчестер Юнайтед" отличились Криштиану Роналду (35) и Джесси Лингард (89), который провел вторую часть прошлого сезона в "Вест Хэме" на правах аренды.

Для португальского форварда этот матч стал третьим после возвращения в английский клуб: в игре чемпионата против "Ньюкасла" (4:1) он отметился дублем, а затем поразил ворота швейцарского "Янг Бойз" в Лиге чемпионов (1:2).

На 95-й минуте голкипер гостей Давид Де Хеа отразил пенальти в исполнении Марка Нобла. В предыдущий раз он взял пенальти в апреле 2016 года, пропустив с тех пор, включая серии одиннадцатиметровых, 40 ударов с точки.

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