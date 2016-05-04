​Главный тренер сборной Украины: У нас нет того, что я увидел в Баку - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Интервью главного тренера сборной Украины по футболу U17 Александра Петракова агентству Report:

- Вы уже несколько дней находитесь в Баку. Удалось ли Вам погулять по городу?

- Пока нет. Сегодня наши ребята вышли посмотреть город. Я был в Баку в марте и имею представление о городе.

- Было бы интересно узнать о Ваши впечатления о Баку...

- На самом деле, город очень позитивный. Азербайджан мне очень нравится. Вдобавок ко всему, в вашем городе есть достаточное количество спортивных объектов. Могу сказать, что в Украине нет всего того, что я увидел здесь.

- На первой игре Вы встретитесь с Германией, и к сопернику проявляют больший интерес. Не беспокоит ли это Вас с психологической точки зрения?

- Нет, никакого беспокойства нет. Наоборот, мне приятно.

- Стоит ли тогда ожидать сюрприз?

- Мы сделаем сюрприз, даже в случае недостаточности внимания.

- Каковы Ваши общие впечатления о турнире?

- Отметить здесь кого-то было бы неправильно. Все команды на данном этапе достаточно сильны. К тому же, все они футболисты возрастной категории U17 и ожидать можно всего.

- Какую команду в Вашей группе считаете фаворитом?

- Боснию и Герцеговину...

- Упомянутая Вами команда выступает на данном этапе впервые. Насколько искренен Ваш ответ?

- Это мое личное мнение. Команда очень хорошая. Мы играли против них и по этой причине могу сказать, что команда хорошая.

- Большинство команд отмечают фаворитом Португалию...

- Когда мы были на чемпионате мира по футболу с U-20 там был и нынешний тренер португальской команды. Я хорошо его знаю. Его команда всегда сильна.

- Во время Вашего приезда в марте Вы жаловались на неподготовленность команды. Какое положение сейчас?

- Чемпионат у нас начинается поздно. По этой причине возникали проблемы с подготовкой. Однако сейчас были игры и мы прошли учебно-тренировочный сбор в Турции. На данный момент каких-либо проблем нет.