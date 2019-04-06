Главный тренер "Нефтчи": "Могли бы забить ещё больше голов"

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"Матч прошёл очень эмоционально. Команда показала хорошую игру. Игра стала открытой, когда мы повели со счётом 2:0. В это время пропустили мячи в свои ворота. Но команда проявила характер. Могли бы забить ещё больше голов".

Как передаёт Report, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Роберто Бордин после домашней победы со счётом 4:2 над клубом "Зиря" в XXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги.

"Все ждут от нас победы. Из-за позднего гола было много эмоций. Болельщик показал мне жест, поэтому так произошло, и это нормально", - заявил Бордин, прокомментировав инцидент с одним из болельщиков на трибуне после первого гола.

Пятидесятичетырёхлетний специалист коснулся и травм Мирабдуллы Аббасова и Омара Булудова.

"Мирабдулла очень устал, потому не смог восстановиться. Что касается Омара, то не думаю, что у него серьёзная травма", - отметил главный тренер.

Бордин выразил отношение и к инциденту между игроками двух команд на последних минутах встречи.

"Конечно, произошедшее на последних минутах - часть футбола. Я нормально отношусь к этому. Увидев конфликт между футболистами, мы постарались успокоить их вместе с Самиров Аббасовым (главным тренером "Зиря"). Похожий инцидент был и между мной и Аббасовым. Но мы уже забыли о нём. А сегодня мы уже вместе решали конфликт", - напомнил Р.Бордин.