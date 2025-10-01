Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Главный тренер "Копенгагена": "Карабах" заслужил победу

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 23:38
    Главный тренер Копенгагена: Карабах заслужил победу

    Главный тренер датского футбольного клуба "Копенгаген" Якоб Неструп заявил, что агдамский "Карабах" заслужил победу в матче против его команды.

    Как сообщает Report, специалист поделился впечатлениями от игры на пресс-конференции.

    "Мы знали, что соперник силен. В первом тайме они сыграли идеально. Во втором тайме мы сделали много изменений. Мы продемонстрировали активную игру. Не смогли использовать свои возможности. "Карабах" заслужил победу", - отметил Неструп.

    Наставник датчан также высказался об агдамском клубе.

    "Карабах" - опытный коллектив. У них отличные игроки. Я также должен особо отметить их главного тренера Гурбана Гурбанова", - сказал он.

    Напомним, что "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку уверенно обыграл "Копенгаген" со счетом 2:0 в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

