"Kopenhagen"in baş məşqçisi: "Qarabağ" qələbəyə layiq idi"
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 23:27
"Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda qələbəyə layiq idi.
"Report"un məlumatına görə, bunu Danimarkanın "Kopenhagen" komandasının baş məşqçisi Yakob Neestrup mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis Bakıda "Qarabağ"a uduzduqları (0:2) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Rəqibin güclü olduğunu bilirdik. Birinci hissədə onlar mükəmməl oynadılar. İkinci yarıda çox dəyişiklik etdik. Aktiv oyun sərgilədik. İmkanları dəyərləndirə bilmədik. "Qarabağ" qələbəyə layiq idi".
O, bütün rəqiblərə hörmət etdiklərini söyləyib:
"Qarabağ" təcrübəli kollektivdir. Mükəmməl oyunçuları var. Baş məşqçiləri Qurban Qurbanovu da xüsusi qeyd etməliyəm".
Son xəbərlər
00:43
Türkiyə XİN "Sumud" flotiliyasına edilən hücumu pisləyibRegion
00:20
Foto
Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edibXarici siyasət
00:14
Video
Paşinyanın etirafı: "Soyqırımı" 1950-ci illərdən sonra gündəmə gəlibRegion
00:10
Odessada daşqınlar 10 nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
00:00
Qurban Qurbanov ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmürFutbol
23:57
Gürcüstanın DTX rəhbəri: Aşkarlanan partlayıcının Rusiyaya aparılması barədə versiyalar mövcuddurRegion
23:35
Qurban Qurbanov: "Futbolçular rəqibdən çəkinmədilər"Futbol
23:31
Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıbKomanda
23:30