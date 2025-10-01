İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Kopenhagen"in baş məşqçisi: "Qarabağ" qələbəyə layiq idi"

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 23:27
    Kopenhagenin baş məşqçisi: Qarabağ qələbəyə layiq idi

    "Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda qələbəyə layiq idi.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Danimarkanın "Kopenhagen" komandasının baş məşqçisi Yakob Neestrup mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Bakıda "Qarabağ"a uduzduqları (0:2) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Rəqibin güclü olduğunu bilirdik. Birinci hissədə onlar mükəmməl oynadılar. İkinci yarıda çox dəyişiklik etdik. Aktiv oyun sərgilədik. İmkanları dəyərləndirə bilmədik. "Qarabağ" qələbəyə layiq idi".

    O, bütün rəqiblərə hörmət etdiklərini söyləyib:

    "Qarabağ" təcrübəli kollektivdir. Mükəmməl oyunçuları var. Baş məşqçiləri Qurban Qurbanovu da xüsusi qeyd etməliyəm".

    Baş məşqçi "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyunu Yakob Neestrup UEFA Çempionlar Liqası
