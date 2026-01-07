ВС США задержали еще один подсанкционный танкер
- 07 января, 2026
- 18:30
Южное командование армии США сообщило о захвате еще одного танкера под названием Sophia в водах Карибского моря, подпадающего под санкции.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.
"В ходе операции сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало лишенный государственной принадлежности, находящийся под санкциями танкер теневого флота", - отмечается в публикации.
По данным командования, перехваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море.
"Береговая охрана США сопровождает танкер Sophia в США для окончательного решения", - говорится в сообщении.
Напомним, что США сегодня захватили российский танкер "Маринера" недалеко от Исландии.