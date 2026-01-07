Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ВС США задержали еще один подсанкционный танкер

    • 07 января, 2026
    • 18:30
    ВС США задержали еще один подсанкционный танкер

    Южное командование армии США сообщило о захвате еще одного танкера под названием Sophia в водах Карибского моря, подпадающего под санкции.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.

    "В ходе операции сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало лишенный государственной принадлежности, находящийся под санкциями танкер теневого флота", - отмечается в публикации.

    По данным командования, перехваченное судно Sophia находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море.

    "Береговая охрана США сопровождает танкер Sophia в США для окончательного решения", - говорится в сообщении.

    Напомним, что США сегодня захватили российский танкер "Маринера" недалеко от Исландии.

