Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Азерэнержи" обсудил с ACWA Power подключение ВЭС "Хызы-Абшерон" к энергосистеме

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 18:26
    Азерэнержи обсудил с ACWA Power подключение ВЭС Хызы-Абшерон к энергосистеме

    Председатели правления ОАО "Азерэнержи" и ACWA Power Баба Рзаев и Мохаммад Абунайян обсудили подключение Ветряной электрической станции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт к общей энергосистеме.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", в ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя компаниями.

    Стороны подробно обсудили развитие возобновляемых источников энергии, безопасную интеграцию этих мощностей в энергосистему, управление энергией, внедрение новых технологий, включая системы батарейного хранения.

    Азерэнержи ACWA Power ВЭС "Хызы-Абшерон"
    "AzərEnerji" "ACWA Power" ilə "Xızı-Abşeron" KES-in enerjisistemə qoşulmasını müzakirə edib
    AzerEnerji, ACWA Power discuss grid connection of Khizi-Absheron wind farm

    Последние новости

    18:26

    "Азерэнержи" обсудил с ACWA Power подключение ВЭС "Хызы-Абшерон" к энергосистеме

    Энергетика
    18:23

    СМИ: США намерены ослабить санкции против Венесуэлы

    Другие страны
    18:17

    Финляндия арестовала сухогруз по делу о повреждении подводного кабеля

    Другие страны
    18:06

    Завтра в двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    17:54

    США взяли под контроль нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    17:44

    На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

    Аналитика
    17:42

    Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

    В регионе
    17:42

    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Kультурная политика
    17:33

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

    Внутренняя политика
    Лента новостей