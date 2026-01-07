"Азерэнержи" обсудил с ACWA Power подключение ВЭС "Хызы-Абшерон" к энергосистеме
Энергетика
- 07 января, 2026
- 18:26
Председатели правления ОАО "Азерэнержи" и ACWA Power Баба Рзаев и Мохаммад Абунайян обсудили подключение Ветряной электрической станции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт к общей энергосистеме.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", в ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя компаниями.
Стороны подробно обсудили развитие возобновляемых источников энергии, безопасную интеграцию этих мощностей в энергосистему, управление энергией, внедрение новых технологий, включая системы батарейного хранения.
