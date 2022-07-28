Главный тренер "Габалы": Мы смогли показать на поле то, что хотели

"Мы заранее знали, что игра будет сложной. Соперником была хорошо организованная команда. Хотя первую игру они выиграли со счетом 4:1, в ответной игре продемонстрировали осторожность. Но мы смогли показать на поле то, что хотели".
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По словам 42-летнего специалиста, его команда доминировала на поле.
"Если бы нам немного повезло, мы смогли бы достичь желаемого. Я поздравляю свою команду, думаю, что эта победа сделает нас сильнее", - добавил главный тренер.
Напомним, что "Габала" выбыл из Лиги конференций УЕФА, проиграв "Фехервару" по итогам двух игр со счетом 2:5.