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Главный тренер "Габалы": Мы смогли показать на поле то, что хотели

Главный тренер "Габалы": Мы смогли показать на поле то, что хотели "Мы заранее знали, что игра будет сложной. Соперником была хорошо организованная команда. Хотя первую игру они выиграли со счетом 4:1, в ответной игре продемонстрировали осторожность. Но мы смогли показать на поле то, что хотели".
Футбол
28 июля 2022 г. 22:51
Главный тренер Габалы: Мы смогли показать на поле то, что хотели

"Мы заранее знали, что игра будет сложной. Соперником была хорошо организованная команда. Хотя первую игру они выиграли со счетом 4:1, в ответной игре продемонстрировали осторожность. Но мы смогли показать на поле то, что хотели".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с венгерским "Фехерваром", который завершился со счетом 2:1.

По словам 42-летнего специалиста, его команда доминировала на поле.

"Если бы нам немного повезло, мы смогли бы достичь желаемого. Я поздравляю свою команду, думаю, что эта победа сделает нас сильнее", - добавил главный тренер.

Напомним, что "Габала" выбыл из Лиги конференций УЕФА, проиграв "Фехервару" по итогам двух игр со счетом 2:5.

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Версия на азербайджанском языке Elmar Baxşıyev: "İstədiyimizi meydanda qoya bildik"

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