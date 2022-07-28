Главный тренер "Габалы": Мы смогли показать на поле то, что хотели

"Мы заранее знали, что игра будет сложной. Соперником была хорошо организованная команда. Хотя первую игру они выиграли со счетом 4:1, в ответной игре продемонстрировали осторожность. Но мы смогли показать на поле то, что хотели".

"Мы заранее знали, что игра будет сложной. Соперником была хорошо организованная команда. Хотя первую игру они выиграли со счетом 4:1, в ответной игре продемонстрировали осторожность. Но мы смогли показать на поле то, что хотели".

Как сообщает Report , об этом сказал главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с венгерским "Фехерваром", который завершился со счетом 2:1.

По словам 42-летнего специалиста, его команда доминировала на поле.

"Если бы нам немного повезло, мы смогли бы достичь желаемого. Я поздравляю свою команду, думаю, что эта победа сделает нас сильнее", - добавил главный тренер.

Напомним, что "Габала" выбыл из Лиги конференций УЕФА, проиграв "Фехервару" по итогам двух игр со счетом 2:5.