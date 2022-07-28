"Габала" выбыл из Лиги конференций УЕФА

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Габалой" и венгерским "Фехерваром" завершился победой хозяев со счетом 2:1.
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Однако "красно-черным" удалось записать в национальный актив 0,25 очка.
Представляющий Азербайджан в Лиге конференций УЕФА футбольный клуб "Габала" вновь вышел вперед в ответном матче с венгерским "Фехерваром" в рамках второго квалификационного раунда.
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Отметим, что первый тайм завершился ничьей - 1:1.
На гол, забитый Ровланом Мурадовым на 34-й минуте, ответил Буду Зивзивадзе спустя 10 минут. Игрок "Фехервара" Лоик Него не смог реализовать пенальти на 41-й минуте.