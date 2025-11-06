Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростым
Футбол
- 06 ноября, 2025
- 00:31
Матч против "Карабаха" был непростым.
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции.
Он поделился впечатлениями после игры IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА:
"У нас было несколько травмированных игроков. Мы старались правильно выстроить игру на поле. Начали встречу хорошо, даже забили гол. К сожалению, затем пропустили два мяча. Во втором тайме внесли некоторые коррективы. Команда играет каждые три дня - это была тяжелая ночь для нас".
Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился вничью со счетом 2:2.
