Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростым

    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 00:31
    Главный тренер Челси: Матч против Карабаха был непростым

    Матч против "Карабаха" был непростым.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции.

    Он поделился впечатлениями после игры IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА:

    "У нас было несколько травмированных игроков. Мы старались правильно выстроить игру на поле. Начали встречу хорошо, даже забили гол. К сожалению, затем пропустили два мяча. Во втором тайме внесли некоторые коррективы. Команда играет каждые три дня - это была тяжелая ночь для нас".

    Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился вничью со счетом 2:2.

    Энцо Мареска "Карабах" "Челси" Лига чемпионов УЕФА
    "Çelsi"nin baş məşqçisi: "Bizim üçün ağır gecə idi"

    Последние новости

    00:49

    Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"

    Футбол
    00:31

    Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростым

    Футбол
    00:26

    Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой

    Другие страны
    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"

    Футбол
    23:45
    Фото
    Видео

    "Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    23:41

    ХАМАС передал МККК тело очередного израильского военнопленного

    Другие страны
    23:35

    РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досье

    В регионе
    23:22

    Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

    Другие страны
    22:58

    В Бакинском книжном центре состоялся музыкально-литературный вечер "Радость Победы"

    Kультурная политика
    Лента новостей