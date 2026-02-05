Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российско-украинской войны погибли 55 тыс. военнослужащих ВСУ.

Как передает Report, такую цифру украинский лидер привел в интервью французскому телеканалу France 2,

"В Украине официально, на поле боя, число погибших военнослужащих, будь то кадровые военнослужащие или мобилизованные, составляет 55 000 человек", - сказал он, добавив, что есть также "большое количество людей, которые считаются пропавшими без вести".

Он также прокомментировал продолжающиеся в Абу-Даби переговоры между Киевом и Москвой.

"Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. И мы, украинцы, прекрасно понимаем, какой цены стоит для российской армии каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают погибших. Чтобы завоевать восточную Украину, им потребуется еще два года и 800 тыс. погибших военнослужащих. Они так долго не продержатся", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина и так идет "на огромную уступку".

"РФ нужен перерыв. Если же речь идет о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть", - заключил президент Украины.