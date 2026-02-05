Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 01:50
    Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российско-украинской войны погибли 55 тыс. военнослужащих ВСУ.

    Как передает Report, такую цифру украинский лидер привел в интервью французскому телеканалу France 2,

    "В Украине официально, на поле боя, число погибших военнослужащих, будь то кадровые военнослужащие или мобилизованные, составляет 55 000 человек", - сказал он, добавив, что есть также "большое количество людей, которые считаются пропавшими без вести".

    Он также прокомментировал продолжающиеся в Абу-Даби переговоры между Киевом и Москвой.

    "Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. И мы, украинцы, прекрасно понимаем, какой цены стоит для российской армии каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают погибших. Чтобы завоевать восточную Украину, им потребуется еще два года и 800 тыс. погибших военнослужащих. Они так долго не продержатся", - подчеркнул Зеленский.

    Он добавил, что Украина и так идет "на огромную уступку".

    "РФ нужен перерыв. Если же речь идет о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть", - заключил президент Украины.

    Владимир Зеленский российско-украинская война погибшие общие потери
    Zelenski Ukraynanın Rusiya ilə müharibədəki itkilərini açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    02:21

    "Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

    Футбол
    01:50

    Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

    Другие страны
    01:14

    Reuters: Советник Макрона посетил Москву

    В регионе
    00:45

    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    Другие страны
    00:25

    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    Другие страны
    00:06

    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    В регионе
    23:57
    Фото

    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    23:49
    Фото

    Полпред президента: В Нахчыване начался качественно новый этап в развитии бизнеса

    Внутренняя политика
    23:39

    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Другие страны
    Лента новостей