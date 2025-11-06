İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Çelsi"nin baş məşqçisi: "Bizim üçün ağır gecə idi"

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 00:23
    Çelsinin baş məşqçisi: Bizim üçün ağır gecə idi

    "Çelsi" üçün "Qarabağ"la oyun çətin keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İngiltərənin "Çelsi" klubunun baş məşqçisi Entso Mareska mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis "Qarabağ"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyunundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Heyətimizdə zədəli oyunçular var idi. Meydandakı düzülüşü düzgün etməyə çalışdıq. Qarşılaşmaya yaxşı başladıq, hətta qol da vurduq. Təəssüf ki, daha sonra qapımızda iki qol gördük. İkinci hissədə müəyyən dəyişikliklər etdik. Komandamız 3 gündən bir oyun keçirir. Bizim üçün ağır gecə idi. Doğrusunu söyləmək lazımdırsa, pis qollar buraxdıq".

    O, Ağdam təmsilçisinin meydanda özünü yaxşı tərəfdən göstərdiyini vurğulayıb:

    "Qarabağ"ın yaxşı komanda olduğunu daha əvvəl demişdim. Onlara qarşı çıxış etmək bizim üçün çətin idi. Çempionlar Liqasında istənilən nəticəyə hazır olmaq lazımdır".

    Mareska "Qarabağ" azarkeşlərinin əla atmosfer yaratdıqlarını söyləyib:

    "Stadionda çox yaxşı ab-hava var idi. Qələbə qazanmaq istəyirdik, lakin olmadı. Gücümüzü toplayıb, növbəti matçlarda qalib gəlməyi düşünürük".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu 2:2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

