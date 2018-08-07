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    Главный тренер БАТЭ: Не помню, чтобы выиграв в гостях, мы не смогли бы пройти этап

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Мы первыми забили гол. «Карабаху» пришлось бросаться вперед, это нас устраивало"

    Как сообщает Report, это сказал главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага после победы над азербайджанским «Карабахом» (1:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу. 37-летний специалист ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.    

    Результат по игре?

    Трудно сказать. После того как мы открыли счет, хозяева поля добавили прессинг, а мы пытались забить второй мяч. Первый гол стал решающим в игре. 

    Было ли в вашей карьере, одержав гостевую победу не пройти в следующий этап? 

    Слава Богу, не припомню такое. Надеюсь такого не будет. Впереди еще целая неделя. Для нас будет сложно. С физической точки зрения эта была напряженная неделя. 

    Вы увидели тот «Карабах», которого ожидали?

    Мы следили за матчами "Карабаха" в квалификации и в групповом этапе прошлого сезона Лиги Чемпионов, а также за товарищескими играми. "Карабах" состоит из высокотехничных игроков. Мы ожидали такого «Карабаха».

    За встречей следили и представители "ПСВ"...  

    Это не имеет никакого значения. Потому что есть еще ответная игра в Белоруссии.  

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