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    "Газпром-Югра" победил "Араз" в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

    Накануне подопечные Кака с таким же счётом переиграли немецкий «Гамбург»

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ «Газпром-Югра» во втором туре элитного раунда Кубка УЕФА победил азербайджанский «Араз» со счётом 4:0, передает Report.

    Накануне подопечные Кака с таким же счётом переиграли немецкий «Гамбург».

    26 ноября «Газпром-Югра» сыграет с хорватским «Националом». В «Финал четырёх» выйдут победители своих групп.

    Мини-футбол. Кубок УЕФА. Элитный раунд

    Группа В. 2-й тур. Загреб, Хорватия

    «Газпром-Югра» (Югорск) — «Араз» (Азербайджан) — 4:0 (1:0)

    Голы: Эдер Лима, 10 (1:0), Марсенио, 27 (2:0), Чишкала, 31 (3:0), Кайо, 33 (4:0).

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