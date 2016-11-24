"Газпром-Югра" победил "Араз" в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

24 ноября, 2016 23:38

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ «Газпром-Югра» во втором туре элитного раунда Кубка УЕФА победил азербайджанский «Араз» со счётом 4:0, передает Report. Накануне подопечные Кака с таким же счётом переиграли немецкий «Гамбург». 26 ноября «Газпром-Югра» сыграет с хорватским «Националом». В «Финал четырёх» выйдут победители своих групп. Мини-футбол. Кубок УЕФА. Элитный раунд Группа В. 2-й тур. Загреб, Хорватия «Газпром-Югра» (Югорск) — «Араз» (Азербайджан) — 4:0 (1:0) Голы: Эдер Лима, 10 (1:0), Марсенио, 27 (2:0), Чишкала, 31 (3:0), Кайо, 33 (4:0).