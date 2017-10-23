"Галатасарай" и "Фенербахче" сыграли вничью

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле состоялось дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче».
Как передает Report, встреча 9-го тура турецкой Суперлиги завершилась вничью.
Забитыми мячами команды зрителей порадовать не сумели.
«Галатасараю» пришлось заканчивать матч вдесятером — на 73-й минуте Юнес Беланда получил вторую жёлтую карточку.
В таблице турецкого первенства «Галатасарай» (23 очка) располагается на первой строчке, а «Фенербахче» (15) — на шестой.
Отметим, что «Галатасарай» лишь во второй раз в текущем первенстве сыграл вничью. Все остальные матчи команда Игора Тудора выиграла.
Турция - Суперлига. 9-й тур
Галатасарай – Фенербахче - 0:0
Удаления: Беланда, 73
News DepartmentАвтор новости
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