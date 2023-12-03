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Футзальный ЕВРО-2026 пройдет в двух городах

Футзальный ЕВРО-2026 пройдет в двух городах Финальную стадию ЕВРО-2026 по футзалу примут Рига (Латвия) и Каунас (Литва).
Футбол
3 декабря 2023 г. 11:23
Футзальный ЕВРО-2026 пройдет в двух городах

Финальную стадию ЕВРО-2026 по футзалу примут Рига (Латвия) и Каунас (Литва).

Как сообщает Report, решение о проведении турнира в Риге и Каунасе было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Гамбурге.

Латвия и Литва впервые примут финальную стадию взрослого турнира УЕФА. Чемпионат Европы 2026 года пройдет с 18 января по 8 февраля. Это будет второй футзальный ЕВРО с участием 16 сборных. Первый турнир после расширения состава участников с 12 до 16 в 2022 году приняли Нидерланды.

Матчи финальной стадии примут "Арена Рига" и "Каунас Арена". В Риге прежде проходили финальные стадии чемпионата Европы-2019 среди юношей до 19 лет и футзальной Лиги чемпионов-2022, а Каунас принял 22 матча футзального чемпионата мира-2021, в том числе матч открытия и финал.

Квалификация ЕВРО-2026 пройдет с апреля 2024 года по сентябрь 2025-го. Это будет первый футзальный ЕВРО, который пройдет в двух странах.

Ранее футзальный ЕВРО принимали Нидерланды (2022), Словения (2018), Сербия (2016), Бельгия (2014), Хорватия (2012), Венгрия (2010), Португалия (2007), Чехия (2005), Италия (2003), Россия (2001) и Испания (1999 и 1996).

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Версия на азербайджанском языке Futzal üzrə Avropa çempionatının final mərhələsi iki şəhərdə keçiriləcək

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