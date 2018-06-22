Футболисты сборной Аргентины потребовали уволить главного тренера

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Аргентины требуют сменить главного тренера Хорхе Сампаоли перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии, пропустив три безответных мяча.

Как утверждает портал, игроки устроили собрание и единогласно проголосовали за увольнение Сампаоли. Отмечается, что есть большая вероятность того, что в игре с Нигерией он не будет руководить командой.

По информации портала, заменить Сампаоли предложено Хорхе Бурручаге, чемпиону мира и автору победного гола в финале-1986.

После ничьей с исландцами (1:1) и поражения от хорватов (0:3) сборная Аргентины занимает в группе D третье место, в ее активе одно очко.