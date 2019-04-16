Футболист немецкого клуба отстранен до конца сезона за плевок в соперника

Немецкий футбольный союз (DFB) наказал футболиста "Штутгарта" Сантьяго Аскасибара до конца сезона.

Как сообщает Report, 22-летний футболист отстранен за плевок в соперника на матче чемпионата Германии против леверкузенского "Байера".

Встреча XXIX тура бундеслиги между "Штутгартом" и "Байером" прошла в субботу, 13 апреля, на поле швабов и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Аскасибар плюнул в игрока леверкузенской команды Кая Хаверца на 90-й минуте встречи, за что получил прямую красную карточку.

Отмечается, что дисциплинарная инстанция Немецкого футбольного союза (DFB) по итогам эпизода вынесла аргентинцу дисквалификацию сроком до 25 мая. Матчи заключительного XXIX тура бундеслиги состоятся 18 мая, и, таким образом, Аскасибар уже не поможет "Штутгарту" в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Напомним, что Аскасибар в нынешнем сезоне провел за "Штутгарт" 27 матчей в бундеслиге. Клуб за пять туров до конца сезона занимает 16-е место в таблице бундеслиги, имея в активе 21 очко.