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Футболист "Нефтчи": "Карабах" играет на европейском уровне

Футболист "Нефтчи": "Карабах" играет на европейском уровне Победа азербайджанской футбольной команды "Карабах" в Португалии не была случайностью. Команда действительно играет на европейском уровне.
Футбол
22 февраля 2024 г. 14:50
Футболист Нефтчи: Карабах играет на европейском уровне

Победа азербайджанской футбольной команды "Карабах" в Португалии не была случайностью. Команда действительно играет на европейском уровне.

Как сообщает Report, данное мнение высказал полузащитник клуба "Нефтчи" Филип Озобич, комментируя предстоящий ответный матч между "Карабахом" и португальской "Брагой".

Легионер выразил уверенность в том, что "Карабах" успешно завершит стадию плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Озобич, носивший форму агдамского клуба в 2018-2023 годах, рассказал, что с прошлого года по настоящее время является игроком "Нефтчи" и настроен на игры "черно-белых".

"Карабах" проведет сегодня ответный матч с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

В выездном матче агдамский клуб обыграл соперника со счетом 4:2.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin futbolçusu: "Qarabağ"ın Portuqaliyadakı qələbəsi təsadüf deyil

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