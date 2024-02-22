Футболист "Нефтчи": "Карабах" играет на европейском уровне

Победа азербайджанской футбольной команды "Карабах" в Португалии не была случайностью. Команда действительно играет на европейском уровне.

Победа азербайджанской футбольной команды "Карабах" в Португалии не была случайностью. Команда действительно играет на европейском уровне.

Как сообщает Report, данное мнение высказал полузащитник клуба "Нефтчи" Филип Озобич, комментируя предстоящий ответный матч между "Карабахом" и португальской "Брагой".

Легионер выразил уверенность в том, что "Карабах" успешно завершит стадию плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Озобич, носивший форму агдамского клуба в 2018-2023 годах, рассказал, что с прошлого года по настоящее время является игроком "Нефтчи" и настроен на игры "черно-белых".

"Карабах" проведет сегодня ответный матч с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

В выездном матче агдамский клуб обыграл соперника со счетом 4:2.