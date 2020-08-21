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Футболист "Марселя" стал жертвой ограбления

Футболист "Марселя" стал жертвой ограбления Полузащитник французского "Марселя" Буна Сарр стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме.
Футбол
21 августа 2020 г. 21:54
Футболист Марселя стал жертвой ограбления
Буна Сарр

Полузащитник французского "Марселя" Буна Сарр стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французское издание La Provence.

Инцидент произошел утром 21 августа, когда футболист собирался на тренировку. Четверо мужчин, двое из которых были вооружены, проникли в дом футболиста и стали ему угрожать. Футболист вынужден был отдать грабителям ряд ценностей. В момент ограбления, по информации источника, в доме также была девушка Сарра, никто не пострадал.

В настоящее время полиция проводит расследование.

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