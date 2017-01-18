Футболист "Габалы" рассказал о выступлении в сборной Хорватии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Первым делом, позвонив, мне сказали, что я приглашен в национальную сборную. Я очень обрадовался и, позвонив домой, поделился радостной вестью".

Как сообщает Report, об этом, комментируя приглашение в сборную Хорватии, в интервью телеканалу клуба заявил футболист "Габалы" Филип Озобич.

По словам 26-летнего полузащитника, он всю жизнь ждал приглашения в сборную.

"С большинством футболистов сборной я знаком с ранних возрастных групп. Там мы дружили и были как одна семья", - сказал Озобич.

Он также затронул участие в турнире в Китае: "Соревнования были организованы на высоком уровне. Просто, оба матча мы проиграли в серии пенальти. Однако, думаю, что играли хорошо. До первой игры я чувствовал некоторую напряженность. Во время матча успокоился и стал играть спокойно. До игры у нас была лишь одна тренировка. Поэтому мы не были полностью готовы к матчу. Однако считаю, что я играл хорошо и все 60 минут находился на поле. Главный тренер Анте Чачич похвалил команду. Очень жаль, что мы потерпели поражение и не смогли выйти в финал. Можно сказать, что соперники подготовились лучше нас. Они собрались 26 декабря, а мы - за два дня до матча. Наряду с этим, думаю, что играли хорошо. Главный тренер сказал, что доволен всей командой".

Хорватский футболист сказал, что надеется на повторное приглашение в сборную: "Думаю, что Чачич увидел первый матч не выступающих в составе сборной футболистов. Он может также пригласить кого-то на отборочный групповой матч предстоящего в марте чемпионата мира. Если он пригласит кого-то, у них появится шанс остаться в сборной. Верю, что и я буду среди приглашенных. Однако, не знаю, насколько это реально. Для этого я должен хорошо играть в "Габале". Хочу стать чемпионом страны. Тогда, наверное, меня пригласят".

Озобич также отметил о важности переживания радости чемпионства в составе "Габалы": "Думаю, что у нас все хорошо. Я не смог участвовать на первых тренировках, так как пришел в лагерь поздно. Надеюсь, что к чемпионату Азербайджану мы хорошо подготовимся. Хотим побеждать во всех матчах и быть чемпионами".

Отметим, что на чемпионате "China Cup 2017" хорватская команда провела два матча. На встрече со сборными Чили и Китая команда Филипа Озобича заняла 4-е место, проиграв в серии пенальти.